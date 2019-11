Hamilton peilt in seinem 250. Grand Prix den 84. Sieg an

Weltmeister Lewis Hamilton will sich am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/live ORF 1, RTL und Sky) beim Saisonabschluss der Formel 1 in Abu Dhabi standesgemäß verabschieden. In seinem 250. Grand Prix peilt der 34-jährige Brite seinen bereits 84. Sieg an. Damit möchte der sechsfache Champion ein weiteres Mal beweisen, dass er für den Ansturm der neuen F1-Generation auch im nächsten Jahr bestens gerüstet ist.

SN/APA (Archiv/AFP)/CARL DE SOUZA Hamilton gewann bereits viermal in Abu Dhabi