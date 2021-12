Hamilton und Verstappen kollidieren erneut und gehen nach Chaos-Rennen gleichauf ins Finale

Punktegleich gehen die beiden Kontrahenten um den Weltmeistertitel in der Formel 1 ins letzte Rennen. Lewis Hamilton gewann einen verrückten Grand Prix von Saudi Arabien.

Zwei Rennabbrüche, Strafen sowie eine erneute Kollision der beiden Titelrivalen, die eventuell noch Folgen haben könnte: Der historische Titelkampf in der Formel 1 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hat beim vorletzten Rennen der Saison in Saudi-Arabien, das als eines der verrücktesten aller Zeiten in die Geschichte der Formel 1 eingehen wird, eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nach derzeitigem Stand gehen die beiden Widersacher punktegleich in den letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi kommende Woche. Aber alles der Reihe nach.

Nach dem Drama am Samstag, als Verstappen auf dem Weg zur Pole Position mit seinem Red Bull in der letzten Kurve in die Mauer krachte, schien sich das Blatt beim Rennen am Sonntag zunächst zugunsten des 24-jährigen Niederländers zu wenden. Nach einem Unfall von Mick Schumacher wurde das Safety Car auf die Strecke in Dschidda geschickt. Mercedes nutzte die Gelegenheit, die Reifen zu tauschen. Verstappen fuhr nicht an die Box und übernahm somit die Führung. Da die Schäden an den Banden zu groß waren, schwenkten die Rennposten die Rote Flagge und das Rennen wurde unterbrochen. Folglich durften an Verstappens Boliden während der Pause die Reifen getauscht werden.

Den stehenden Re-Start nach der Unterbrechung entschied Hamilton zwar für sich, Verstappen schob sich neben der Strecke aber vorbei. Nach einem Startunfall im hinteren Bereich des Feldes wurde erneut Rot geschwenkt. In der Pause verhandelte die Rennleitung mit Red Bull und Mercedes. Das Ergebnis nach diesen basarartigen Szenen: Verstappen musste hinter Hamilton starten, den ersten Startplatz erbte Esteban Ocon im Alpine. Beim zweiten Re-Start düpierte Verstappen seinen Widersacher und setzte sich vor Hamilton an die Spitze.

Nachdem sich Verstappen ein weiteres Mal zu hart gegen den Mercedes-Piloten verteidigte, wurde der WM-Leader dazu angewiesen, Hamilton vorbeizulassen. Der Brite und sein Team scheinen nach eigenen Angaben davon allerdings nichts gewusst zu haben. Es kam, wie es kommen musste: Während Verstappen verlangsamte, war Hamilton überrascht und krachte in das Heck des Red Bull. Die Schuldfrage wird wohl erst nach einer Analyse der Telemetriedaten geklärt werden können. Die beiden Piloten meinten unisono, dass sie nicht wüssten, was in dieser Situation passiert sei. Helmut Marko sagte: "Wir suchen Fakten. Ich glaube wir können beweisen, dass Max gleichbleibend im Bremsdruck war." Mercedes-Boss Toto Wolff wollte sich "das alles in Ruhe nochmal ansehen. Es kann sein, dass es ein totales Missverständnis war."

Nach dem Zwischenfall ließ Verstappen Hamilton noch einmal vorbei und der siebenmalige Weltmeister sicherte sich trotz beschädigten Frontflügels den Sieg, da die Reifen Verstappens zu stark abbauten und leicht beschädigt waren.