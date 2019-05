Hamilton wollte Lauda in Monaco nicht enttäuschen

Mercedes hat am Sonntag den für den Rennstall vielleicht wichtigsten WM-Lauf in diesem Jahr gewonnen. Sechs Tage nach dem Tod von Niki Lauda, dem Herz der Formel-1-Erfolgswerkstatt, raste Lewis Hamilton in Monaco zu seinem vierten Saison-Erfolg. "Ich wollte ihn nicht enttäuschen", sagte der Titelverteidiger. Am Mittwoch begleitet die "Silberpfeil"-Mannschaft Lauda auf seinem letzten Weg in Wien.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Hamilton fuhr in Monte Carlo laut eigenen Angaben für Niki Lauda