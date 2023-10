Hard Enduro: Michael Walkner haderte in Spanien mit sich selbst

Der Krispler liegt in der WM-Wertung vor dem Saisonfinale auf dem siebten Rang.

Am vergangenen Wochenende fand die vorletzte Station der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft im spanischen Aguilar de Campoo statt. Regen und zahlreiche Stürze sorgten für einen Abbruch des Cityprologs am Freitag. Im zweiten Qualifikationsrennen am Samstag fand Michael Walkner schnell einen guten Rhythmus und beendete die Quali hinter Billy Bolt, Wade Young und Manuel Lettenbichler auf dem hervorragenden vierten Platz. "Ich habe mich in letzter Zeit auf Speedtraining konzentriert, das hat mir sehr geholfen. Es gab viele schnelle Passagen, die ich auf meiner GasGas perfekt meistern konnte", erklärte der noch 25-jährige Krispler, der am Dienstag Geburtstag feiert.

Rückschlag am Sonntag

Beim zweieinhalbstündigen Rennen am Sonntag wollte Walkner erneut voll angreifen. Doch der technisch schwierige Rundkurs verlangte den Fahrern alles an Konzentration und Kondition ab. "Die ersten zehn Fahrer aus der Qualifikation starteten aus einer Höhle. Meine Position, direkt neben Manuel Lettenbichler, war perfekt. Eigentlich fand ich schnell einen guten Rhythmus bis zu einer schwierigen Felsauffahrt, wo ich keine ideale Spur finden konnte. Dieser Abschnitt kostete mich jede Runde wertvolle Zeit und Positionen", resümierte Walkner, der mit dem 13. Platz nicht zufrieden war. In der WM-Wertung liegt Walkner vor dem Saisonfinale in Deutschland Anfang November auf dem siebten Rang.