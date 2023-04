Helmut Marko wird 80 und will bei Red Bull weitermachen

Der Steirer ist eine der Schlüsselfiguren, die hinter dem Erfolg von Red Bull in der Formel 1 stehen. Der Motorsportberater der Bullen denkt selbst im Alter von 80 Jahren noch nicht ans Aufhören.

Helmut Marko ist eine der Konstanten im Fahrerlager der Formel 1 und der Mastermind hinter den Erfolgen von Red Bull in der Königsklasse des Motorsports. Am Donnerstag feiert "der Doktor", wie er im Formel-1-Zirkus genannt wird, seinen 80. Geburtstag. Seit vielen Jahren gilt der Steirer als einer der wichtigsten Männer in der internationalen und österreichischen Motorsportszene.

Marko ist der Strippenzieher bei Red Bull Racing

Seine eigene vielversprechende Karriere hat der Grazer nach einer schweren Augenverletzung beenden müssen, danach machte er als Hotelier, Teambesitzer, Kunstförderer sowie Talentscout und Strippenzieher im Red-Bull-Stall von sich reden. Was die Formel-1-Aktivitäten von Red Bull betrifft, ist Marko das ausführende Organ des im Vorjahr verstorbenen Firmenchefs Dietrich Mateschitz. Auch heute noch wird keine Entscheidung ohne das Zutun des Konsulenten getroffen. Niemand besteigt ohne seinen Segen ein Cockpit bei Red Bull Racing oder AlphaTauri.

Die Liste jener, die das Red-Bull-Ausleseverfahren nicht überstanden haben, enthält schon viele Namen. Die, die es geschafft haben, waren absolute Siegertypen, darunter der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel sowie der zweifache Weltmeister und aktuelle Führende der noch jungen WM 2023, Max Verstappen.

Sieg in Le Mans war Markos größter Erfolg

Marko verbrachte seine Jugend mit dem früh verunglückten Jochen Rindt, erst besuchten sie gemeinsam das Pestalozzi-Gymnasium in Graz, wechselten später dann ins Höttl-Internat in Bad Aussee und waren bald bekannt für ihre wilden Ritte über die Landstraßen der Umgebung. Auf Druck seiner Eltern schloss Marko das Jusstudium mit dem Doktortitel ab, doch Rindts aufgehender Stern faszinierte ihn, weshalb es ihn dann rasch in den Motorsport zog. Seine aktive Rennfahrerkarriere nahm aber wegen eines aufgewirbelten Steinchens, das das Auge des damals 29-Jährigen traf, ein jähes Ende. Sein größter Erfolg als aktiver Sportler war der Sieg beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1971. Marko stellte damals im Porsche 917 einen Distanzrekord auf, der 39 Jahre Bestand haben sollte.

Marko investierte auch in Kunst und Immobilien

Nach seiner aktiven Karriere stieg Marko in Graz in die Hotelbranche ein, führte für den ORF die Live-Interviews mit dem neuen Formel-1-Star Niki Lauda, investierte in zeitgenössische Kunst und Immobilien und trat als Rennstall-Besitzer in Erscheinung. Seit 2005 fungiert der dreifache Vater, der in einem Anwesen am Grazer Hausberg Plabutsch wohnt, offiziell als Motorsportberater bei Red Bull.

Marko: "Ich denke nicht an Rücktritt"

Ans Aufhören denkt Marko, der nach wie vor bei jedem Formel-1-Rennen vor Ort ist, auch mit 80 Jahren noch lange nicht. "Ich denke nicht an Rücktritt und mir ist auch nicht bekannt, dass das andere wollen", sagte der nun 80-Jährige gegenüber Sport1. "Mir macht die Arbeit immer noch Spaß, gerade, weil es ein besonderer Umstand ist, mit einem begnadeten Fahrer wie Max Verstappen zusammenarbeiten zu können."