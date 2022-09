Histo Cup feiert in Salzburg 25-Jahr-Jubiläum

Die Rennserie gastiert dieses Wochenende erneut am Salzburgring.

Motorsportfans kommen an diesem Wochenende in Salzburg wieder voll auf ihre Kosten: Zum bereits zweiten Mal in diesem Jahr gastiert der Histo Cup am Salzburgring. Im Nesselgraben feiert die historische Rennserie mit Boliden aus sechs Jahrzehnten Motorsport ihr 25-jähriges Bestehen. Mitbegründer Michael Steffny, der mit Beginn der diesjährigen Saison das Zepter an seine beiden Söhne Georg und David übergeben hat, wird am Wochenende sein Renncomeback geben. "Wenn man in die Fahrerlagerkurve fährt, ist man immer nervös", sagt Steffny.

...