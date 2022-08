Hitzige Debatte: MotoGP setzt ab 2023 auf Sprintrennen

Wie in der Formel 1 und anderen Motorsport-Serien wird es ab 2023 auch in der MotoGP zusätzliche Sprintrennen am Samstag geben. Das verkündete die Motorrad-Rennserie im Rahmen des Grand-Prix-Wochenendes in Spielberg am Samstag. Die Veranstalter wollen durch die zusätzlichen Rennen den Samstag aufwerten, bei den Piloten und Fans gehen die Meinungen über das neue Format auseinander.

Voller Vorfreude präsentierten die Verantwortlichen der MotoGP Samstagmittag in Spielberg die Pläne der Rennserie, ab kommender Saison an jedem Rennwochenende ein Sprintrennen am Samstag durchzuführen. "Wir wollen die Show in der MotoGP verbessern und den Samstag für Fans, Besucher an der Strecke und Medien interessanter machen. Wir sind alle überzeugt, dass wir durch das neue Samstag-Konzept das Interesse erhöhen", erklärte Carmelo Ezpeleta, Geschäftsführer von MotoGP-Rechteinhaber Dorna. Den Vorwurf, dass man die Piloten, die bei jedem Rennen ein hohes gesundheitliches Risiko eingehen, nicht oder zu spät über die Pläne von zusätzlichen Sprintrennen informiert habe, wies der 76-jährige Spanier in einer Pressekonferenz emotional zurück. "Es obliegt den Teams die Fahrer zu informieren. Wir hatten zuvor Meetings, in denen alle Teams das neue Format befürwortet haben."

Für die Sprintrennen soll es halbe Punkte geben

Konkret ist geplant, dass die Sprintrennen immer am Samstag nach den beiden Qualifying-Segmenten gefahren werden sollen. Eines der vier freien Trainings wird dafür gestrichen. Die Sprintrennen sollen nach der Hälfte der normalen Renndistanz am Sonntag beendet sein. Demnach gibt es im Sprint auch halb so viele Punkte zu ergattern. Die Startaufstellung für beide Rennen ergibt sich aus den Ergebnissen im Qualifying. Trotz der Verdoppelung der Rennen plant die MotoGP allerdings nicht, die Anzahl der Rennwochenenden in Zukunft zu verringern.

SN/GEPA pictures Jack Miller freut sich über zusätzliche Rennen.

MotoGP-Piloten zwischen Lob und Kritik

Bei den MotoGP-Piloten, die kommende Saison somit die doppelte Anzahl an Rennen zu absolvieren haben, gehen die Meinungen über das neue Format auseinander. "Wir haben also das doppelte Risiko um das gleiche Geld. Mehr Rennen bedeuten mehr Risiko", klagte etwa Honda-Pilot Pol Espargaró. Im Gegensatz dazu hat Ducati-Fahrer Jack Miller, der wie Espargaró nächstes Jahr für die KTM-Familie fährt, kein Problem mit den Sprintrennen: "Ich bin ein großer Fan davon. Man kann als Fahrer mehr riskieren und muss sich nicht um Reifen, Kraftstoffverbrauch und diese Dinge kümmern. Ich bin sicher, dass es toll wird und die Fans es lieben werden." Zumindest in den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Fans der MotoGP über die neuen Pläne allerdings nicht begeistert. Immer wieder war zu lesen, dass die Entwicklung der MotoGP in die falsche Richtung gehe. Zusätzliche Sprintrennen würden die Rennserie nicht attraktiver machen.