Im nächsten Jahr "kein Platz" für Vettel bei Red Bull

Motorsport-Konsulent Helmut Marko hat in Spielberg bekräftigt, dass nächstes Jahr kein Platz für Sebastian Vettel bei Red Bull ist. "Bei uns besteht für 2021 keine Chance auf einen Sitz", sagte Marko am Freitag im ORF Fernsehen. Die zwei Piloten bei Red Bull Racing sind Max Verstappen und Alex Albon. Der Ferrari-Vertrag von Vierfach-Weltmeister Vettel wird am Saisonende nicht mehr verlängert.

SN/APA (AFP)/BRYN LENNON Der Ferrari-Vertrag von Vettel läuft mit Saisonende aus

