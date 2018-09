Im Tausendstelduell Vettel gegen Hamilton war Räikkönen lachender Dritter

Der Windschatten des Teamkollegen half: Der Finne stürmte zur Pole in Monza, 161 Tausendstel vor dem Deutschen, der nur 14 Tausendstel Vorsprung auf Hamilton aufwies. Aber: Darf Räikkönen auch das Rennen gewinnen?

Kimi Räikkönen stahl allen die Schau, als er Samstag im endlich trockenen Autodrom von Monza zur Pole Position stürmte: Seine letzte Runde in 1:19,119 Min. war deutlich schneller als der bisherige Pole-Rekord von Rubens Barrichello 2004 (1:20,089). Dabei half ihm aber der Teamkollege, denn der Finne konnte den Windschatten von Ferrari-Kollegen Sebastian Vettel nützen. Lewis Hamilton, der nach dem ersten Versuch in der dritten Phase noch minimal schneller als die Ferrari war, hatte keinen Windschatten und wurde nach 1:19,294 abgewinkt, kurz dahinter unterbot ihn Vettel um 14 Tausendstel, ehe Räikkönen Bestzeit fuhr. Für den Finnen, der noch immer um eine Vertragsverlängerung bangen muss, war es die 18. Pole seiner Karriere, die erste seit Monaco 2017. Und zwei Ferrari-Fahrer stehen Sonntag (15.10 MESZ) zum 60. Mal gemeinsam in der ersten Reihe.



"Das ist nur der halbe Job heute, aber es fühlt sich gut an, in Monza auf Pole zu stehen. Ich hoffe auf ein einfaches Rennen morgen und dieselbe Position", sagte der "Iceman". Vettel war, als schnellster Fahrer über das Wochenende bisher, nachher merklich enttäuscht: "Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Runde, aber Kimi gelang ein fantastischer Umlauf. Es ist großartig, welche Fan-Unterstützung wir hier haben." Da schien Hamilton wesentlich zufriedener, der den Ferrari-Konkurrenten anständig gratulierte. Die Frage ist nur, ob Räikkönen Sonntag auch gewinnen darf - WM-Anwärter Vettel meinte darauf: "Jeder will gewinnen. Auch Kimi." Doch jedermann weiß auch, dass bei Ferrari alles darangesetzt wird, Vettel endlich zum Champion zu machen.



Valtteri Bottas (Mercedes) lag als Vierter schon eine halbe Sekunde zurück, Max Verstappen (Red Bull) als Fünfter gar 1,5 Sekunden. Dahinter: Romain Grosjean (Haas), Carlos Sainz (Renault), Esteban Ocon (Force India) sowie ein überaus zufriedener Pierre Gasly (Toro Rosso), während Lance Stroll als Zehnter heuer erstmals einen Williams in die Top ten stellen konnte.



In Q2 war für Kevin Magnussen (Haas), Sergej Sirotkin (Williams) und Fernando Alonso (McLaren) Endstation. Daniel Ricciardo (Red Bull) und Nico Hülkenberg (Renault) verzichteten wegen ihrer Strafversetzungen auf weitere Runden.

In der ersten Qualifikationsphase schieden überraschend Sergio Pérez (Force India), Charles Leclerc (Sauber), Brendon Hartley (Toro Rosso), Marcus Ericsson (Sauber) und Stoffel Vandoorne (McLaren) aus. Allerdings rücken sie in der Startaufstellung alle vor, da nach Wechsel mehrerer Antriebskomponenten Ricciardo und Hülkenberg strafweise in die letzte Reihe müssen. Zwischen Pierre Gasly auf Platz zwölf in Q1 und Hartley auf 18 betrug der Zeitunterschjied nur eine Zehntelsekunde.



DRS wird immer mehr in Frage gestellt



Nach dem schweren Unfall vom Freitag mit mehreren Überschlägen, den der Schwede Marcus Ericsson unverletzt überstand, ist eine Diskussion vor allem unter den Fahrern über das Drag Reduction System (DRS) entbrannt. Das wurde 2011 eingeführt, um an gewissen, von der FIA festgelegten Stellen den Heckflügel "aufklappen" zu können, und mit dem dabei auftretenden Geschwindigkeitsüberschuss das Überholen des Vordermannes zu vereinfachen. Ericsson war, als sich die Flügelklappe nicht schloss, beim Anbremsen der ersten Schikane bei über 300 km/h in rechtem Winkel in die Leitschienen geflogen. Die Sauber-Mechaniker konnten den Wagen mit Überstunden über Nacht wieder aufbauen, der 27-Jährige erhielt Samstagvormittag nach ärztlicher Untersuchung Starterlaubnis. Da hatte die Kritik einiger Fahrer am DRS bereits voll eingesetzt. Es wird mittlerweile von einigen als gravierendes Risiko gesehen. Renault-Pilot Carlos Sainz brachte es auf den Punkt: "Dieses System ist zu gefährlich. Es gehört weg." Brendon Hartley (Toro Rosso) gab zu: "So einen Unfall wie Marcus willst du nicht erleben."