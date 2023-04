"Ist es das wert?": Verstappen lässt Formel-1-Zukunft offen

Doppel-Weltmeister Max Verstappen hat seine Zukunft in der Formel 1 offen gelassen. Der 25-jährige Red-Bull-Pilot, dessen Vertrag beim rot-weiß-roten Rennstall bis 2028 läuft, äußerte sich vor dem Großen Preis von Aserbaidschan angesichts des immer größer werdenden F1-Kalenders erneut kritisch. "Wenn wir den Kalender immer weiter ausbauen und das ganze Wochenende so lang ist, fragt man sich irgendwann, ob es das wert ist", sagte der Niederländer am Donnerstag in Baku.

In Aserbaidschan steht das erste von sechs Sprint-Wochenenden in dieser Saison auf dem Programm, mit einem eigenständigen Sprint-Samstag inklusive Qualifying und 100-km-Rennen. Für das Hauptrennen am Sonntag wird das Qualifying am Freitag herangezogen. "Ich mag den Rennsport, ich mag es zu gewinnen", betonte Verstappen, der zwei der ersten drei Saisonrennen siegreich beendete. Er wisse, dass man mit dem Gehalt und allem anderen ein gutes Leben habe, "aber ist es wirklich ein gutes Leben?", fragte Verstappen.

"Ich weiß, dass ich einen Vertrag bis Ende 2028 habe und dann werden wir noch einmal darüber nachdenken", sagte der WM-Führende. "Aber ich habe das Gefühl, wenn es an einem Punkt zu viel wird, dann ist es Zeit für eine Veränderung." In dieser Saison werden erstmals 23 Rennen ausgetragen, nächste Jahr könnte mit der möglichen Rückkehr von China nach der Corona-Pause ein Rekord-Kalender mit 24 Rennen anstehen.

Verstappen betonte, die sieben Rekordtitel von Michael Schumacher und Lewis Hamilton nicht anzustreben. "Ich will auch noch andere Rennserien fahren, ein bisschen so wie Fernando (Alonso)." Der zweifache F1-Weltmeister Alonso gewann auch zweimal die 24 Stunden von Le Mans, der 41-jährige Spanier nahm außerdem an den Indianapolis 500 teil. Nun strebt Alonso mit Aston Martin in Baku seinen vierten Stockerlplatz in Serie an.