Japaner Sasaki rast bei Moto3-Rennen in Spielberg vom 24. Platz zum Sieg

"Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe", sagte der 21-Jährige, den selbst zwei Strafen nicht stoppen konnten.

In der Moto3 zeigte der Japaner Ayumu Sasaki beim Gastspiel der Motorrad-WM in Spielberg eine unglaubliche Leistung. Der 21-Jährige musste in Führung liegend einen doppelten Long-Lap-Penalty absolvieren, der ihn bis auf den 24. Rang zurückwarf. Das hinderte den Husqvarna-Piloten aber nicht daran, das Rennen dank einer beispiellosen Aufholjagd doch noch für sich zu entscheiden. "Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe einfach nie aufgegeben und heute keine Fehler gemacht", freute sich der Japaner. Das Podest komplettierten Landsmann Tatsuki Suzuki und der Spanier David Munoz.



Wie außergewöhnlich der Sieg Sasakis war, zeigte die Reaktion von MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo, der sich ausgelassen über den Sieg und die außergewöhnliche Leistung seines guten Freundes freute.