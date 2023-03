Jenson Button bei drei NASCAR-Rennen im Einsatz

Sein Debüt feiert der Formel-1-Weltmeister von 2009 am 26. März in Austin.

Der frühere Formel-1-Weltmeister Jenson Button wird in diesem Jahr bei drei Rennen der NASCAR Cup Series an den Start gehen. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Der 43-jährige Brite, 2009 F1-Champion mit Brawn GP, wird sein Debüt am 26. März beim Rennen in Austin/Texas feiern. Dann wird Button mit einem Ford Mustang von Mobil 1 für Rick Ware Racing beim ersten Chicago Street Race am 2. Juli sowie am 13. August in Indianapolis ins Cockpit steigen.