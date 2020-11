Joan Mir vorzeitig erstmals MotoGP-Weltmeister

Beständigkeit auf hohem Niveau hat sich für Joan Mir und Suzuki bezahlt gemacht. Der spanische Motorrad-Pilot sicherte sich am Sonntag vorzeitig den WM-Titel in der Königsklasse MotoGP. Eine Woche nach seinem einzigen Saisonsieg ebenfalls in Valencia genügte dem 23-Jährigen mit seiner Suzuki der siebente Platz, um die Nachfolge seines verletzt ausgefallenen Landsmanns Marc Marquez anzutreten. Den Tagessieg sicherte sich der Italiener Franco Morbidelli.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Sensationsweltmeister Joan Mir mit seiner Suzuki

Quelle: SN