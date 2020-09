Jochen Rindt - vor 50 Jahren starb eine Legende

1970 stand die Formel 1 im Zeichen des Draufgängers Jochen Rindt. Fünf historische Siege. Und der tödliche Unfall in Monza vor 50 Jahren. Zeitzeugen erinnern sich.

1970: Der deutsche Staatsbürger Karl Jochen Rindt, 28, in Graz aufgewachsen und mit österreichischer Lizenz unterwegs, dominiert die Formel 1. In Monaco hetzt er den dreifachen Champion Jack Brabham so lang, bis der in der Schlussrunde in der Rascasse Nerven und Auto "wegschmeißt". Rindt feiert den letzten Sieg im betagten Lotus 49. Dann die vier Triumphe im revolutionären Lotus 72 - bei den Rennen in Zandvoort, Clermont-Ferrand, Brands Hatch und Hockenheim. Hier mit dem Zentimeterduell mit Jacky Ickx. Und dann ...