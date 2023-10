Jorge Martin übernimmt mit Sprint-Sieg MotoGP-WM-Führung

Jorge Martin hat seine momentane Stellung als bester Sprinter im Feld der MotoGP-Fahrer zementiert. Der Spanier gewann am Samstag das Rennen auf Lombok über die verkürzte Distanz im Rahmen des Grand Prix von Indonesien in Kuta und hievte sich damit auch in der WM-Wertung auf Platz eins. Der Ducati-Fahrer siegte in dem diese Saison eingeführten Format zum vierten Mal in Folge, zum sechsten Mal insgesamt.

BILD: SN/APA (AFP)/YASUYOSHI CHIBA Jorge Martin ist im Sprint aktuell nicht zu schlagen

Hinter Martin fuhren die beiden Italiener Luca Marini und Marco Bezzecchi aufs Podest, obwohl beide mit Schmerzen zu kämpfen hatten. Marini, der aus der Poleposition gestartet war, hatte sich Ende September das Schlüsselbein gebrochen, Bezzecchi erlitt die gleiche Verletzung erst vor einer Woche. Dank seines neuerlichen Erfolgs geht Martin am Sonntag (9.00 Uhr/live ServusTV) als Führender in der WM-Gesamtwertung ins Rennen. Der bisherige Leader Francesco Bagnaia kam nicht über Platz 8 hinaus und liegt neu 7 Punkte hinter Martin. Ducati, das sämtliche Podestfahrer stellte, gewann vorzeitig den Konstrukteurs-Titel.