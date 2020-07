"Jugend forscht" heißt es in der Formel 1

Auch wenn noch das "Establishment" dominiert, zeichnet sich die Wachablöse in der Formel 1 nach dem Auftakt in Spielberg schon ab.

Gerade ein Rennen ist in der coronagezeichneten Formel-1-WM gefahren, doch schon gibt es mehr Bewegung im Fahrermarkt für das kommende Jahr als sonst üblich. Ein (Vierfach-) Weltmeister scheint bereits auf Abschiedstournee (Sebastian Vettel nach einem offensichtlichen Zerwürfnis mit Ferrari), ein (Doppel-) Champion steht ante portas: Fernando Alonso gibt 2021 mit 39 Jahren und 312 Rennen (32 Siege) hinter sich das Comeback bei Renault.

Dennoch: Die Formel 1 2020 ist jung, die Hälfte der Fahrer ist 25 Jahre alt oder jünger. Und Potenzial für große Taten ist bei vielen vorhanden - wie der Benjamin im heurigen Feld, der 20-jährige Engländer Lando Norris, mit einem dritten Platz im Österreich-GP bewies. Doch wie viele der Jungen haben das Kaliber zum Champion? Ein Versuch einer Bewertung (drei Sterne als Maximum) vor dem Grand Prix der Steiermark am Sonntag (15.10) in Spielberg (in alphabetischer Reihenfolge):



Alex Albon (24): Schon im Vorjahr als Debütant eine positive Überraschung, bereits mehrfach auf Podiumskurs. Couragiert, gewinnt immer mehr Selbstvertrauen (und bestätigt das Vertrauen der Teamführung). Kann einmal Rennen gewinnen, aber Champion? ☆☆



Pierre Gasly (24): Hatte schon Sternstündchen, muss aber erst einmal im Red-Bull-Juniorteam Alphatauri beweisen, dass er aufzusteigen verdient. Dafür gilt es zuerst einmal Teamkollegen Kwjat klar im Griff zu haben. ☆

Nicholas Latifi (25): Kein Überflieger in Nachwuchsserien, aber auch nicht schlecht. F1-Einstieg dank des vermögenden Vaters. Der wird bestimmen, wie lange der Sohn F1 fahren darf. (Kein Stern)

Charles Leclerc (22): Hat den Speed, das Talent, die Intelligenz und das Umfeld (Management, Familie etc.) für höchste Erfolge - und ist aktuell das Liebkind Ferraris und der italienischen Medien. Aber: Gerade deswegen muss er liefern.☆☆☆

Lando Norris (20): Erstaunlich reif für sein Alter, ambitioniert, schnell, hartnäckig. In einem Topauto (wird es der McLaren-Mercedes 2021 sein?) ein kommender Sieger. Die Messlatte ab 2021 liegt mit Daniel Ricciardo als Teamkollegen dann hoch. ☆☆☆

Esteban Ocon (23): Muss heuer beweisen, dass er sein Temperament im Gegensatz zu früher zügeln kann. Gute Grundfähigkeiten, aber aktuell noch durch das Auto limitiert. Kann sich 2021 gegen Alonso beweisen, nein, muss es. ☆☆

George Russell (22): Für viele vom Talent her ein kommender Champion. Er braucht mehr als alle anderen ein Cockpit, in dem er seine Fähigkeiten zeigen kann. Die Prognose reicht vom Abstellgleis bis zum Aufstieg. ☆☆☆



Carlos Sainz (25): Als Red-Bull-Junior gut, aber kein Überflieger. Stark bei McLaren. 2021 im Ferrari: Traum oder Albtraum? Sein Schicksal bestimmen die, die Ferraris künftige Boliden bauen. Und die Geduld der Medien. ☆☆



Lance Stroll (21): Sitzt heuer vermutlich in jenem Auto, das "Best of the Rest" sein kann. Und das Team gehört zum Teil Papi. Die Frage ist, wie weit will es Papi bringen - mit oder ohne Sohnemann? ☆

Max Verstappen (22): Speed, Aggressivität, Kaltschnäuzigkeit sind top. Aber kann Max auch taktisch fahren, wenn es nötig wird? Immerhin schon vier Jahre F1-Erfahrung, und bei Red Bull bekommt er alles, was das Team geben kann. ☆☆☆