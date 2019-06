Keine Euphorie nach Toyotas zweitem Le-Mans-Triumph

Das einzige Werkteam mit Hybridantrieb war in der 87. Auflage des 24-Stunden-Marathons ungefährdet. Fernando Alonso kann seinen dritten WM-Titel, den ersten auf der Langstrecke, feiern und wird die Serie verlassen. Für seine Teamkollegen Sébastien Buemi ist es der zweite, für Kazuki Nakajima der erste Titel. Und für alle der zweite Le-Mans-Triumph in Folge.

Ein Reifenschaden verhinderte genau eine Stunde vor Schluss den Triumph der zweiten Toyota-Crew mit Kamui Kobayashi, Mike Conway und José Maria López - nach falscher Sensoranzeige wurde der rechte Vorderreifen statt des defekten Hinterreifens gewechselt, was einen zusätzlichen Stopp erforderlich machte - so verlor das Trio den Sieg trotz der meisten Führungsrunden an die Teamkollegen.

Als Toyota nach so vielen Enttäuschungen und Niederlagen im Vorjahr endlich den ersten Triumph in Le Mans erreicht hatte, war der Jubel im ganzen Team riesig - nicht nur bei Fernando Alonso, Sébastien Buemi und Kazuki Nakajima. Als das Trio nun vor 252.000 Fans zum zweiten Mal in Folge den Marathon und erstmals als Trio den Fahrer-WM-Titel im Abschluss der ersten jahresübergreifenden "Super Season" gewann, war die Euphorie überschaubar. Obwohl die drei nach ihren letzten gemeinsamen Einsatz auch als neue Weltmeister im World Endurance Championship wie Toyota bei den Herstellern feststehen. "Sie (Conway & Co., Anm.) waren mit Abstand die Schnellsten da draußen. Wir wurden von dem Platten überrumpelt, und es schmerzt, dass sie nicht gewinnen konnten", gab Teammanager Rob Leupen zu, der auch erklärte: Die Reihenfolge im Finish durch eine Stallorder umzudrehen sei überlegt, aber schnell verworfen worden.

Alonso wird sich nach einer "Super Season" auf der Langstrecke nun auf neue Abenteuer einlassen: Er dürfte sich auf die nächste Rallye Dakar im Jänner 2020 in Saudi-Arabien konzentrieren. Sein Nachfolger bei Toyota wird der frühere Porsche- und Toro-Rosso-Pilot Brendon Hartley.

Ein gutes Le-Mans-Debüt gelang René Binder in der LMP2 mit dem Ligier von Panis-Barthez (13. bzw. Klassen-Achter): "Es wäre mehr möglich gewesen, doch bei uns fiel bald schon die Traktionskontrolle aus, dazu kamen Motoraussetzer, da verloren wir einige Zeit mit Reparaturen", berichtete der Tiroler. Mit seiner fehlerfreien Fahrt aber konnte er zufrieden sein.

Richard Lietz fehlten am Ende nur rund 50 Sekunden zum GTE-Pro-Klassensieg, der auch den WM-Titel der GT-Fahrer bedeutet hätte - Platz zwei. Die in der WM führenden Porsche-Kollegen Kevin Estre/Michael Christensen retteten mit Platz zehn ihren Vorsprung in der WM. Der Ybbsitzer nahm es gelassen: "Einmal Reifenschaden, eine explodierte Bremszange und zwei Mal Pech mit dem Safety Car waren zu viel, um den Sieg zu holen", meinte er, erinnerte aber auch an die Disqualifikation wegen eines technischen Details nach dem zweiten Platz in Silverstone: "Mit diesen Punkten hätte es heute auch gereicht." Bei Porsche mit dem steirischen Sportchef Fritz Enzinger wurde dennoch gefeiert, nach dem Teamtitel (der schon zuletzt in Spa feststand) nun die Fahrermeisterschaft für Estre/Christensen.

Keine Rolle spielten Philipp Eng im chancenlosen BMW (Elektronikdefekt zwei Stunden vor Schluss) und Mathias Lauda (Aston Martin) nach einem frühen Ausfall am Samstag. "Leider fehlte uns auf den Geraden die Leistung", erklärte Eng, der mit einem Helm im Design von Roland Ratzenberger an den vor 25 Jahren verunglückten Salzburger Landsmann erinnerte. Thomas Preining brachte den Gulf-Porsche auf Platz neun der GTE-Am ins Ziel. Der trainingsschnellste GT-Pilot, der Wahl-Salzburger Nicki Thiim, fiel im Werk-Aston Martin Vantage nach anfänglicher Führung immer mehr zurück und war nach einem Unfall seines Teamkollegen Marco Sörensen in der Nacht aus dem Rennen.

Lietz hat einen weiterlaufenden Porsche-Vertrag und wird auch in der nächsten Saison (Start am 1. September mit den Vier Stunden von Silverstone) im Werks-911er RSR sitzen - da Projektleiter Pascal Zurlinden schon bestätigte, "never change a winning team", wieder mit "Jimmy" Bruni. Eng kann sich als BMW-Werkfahrer nun auf DTM und einige andere Einsätze - wie nächste Woche bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring oder Mitte Oktober im Petit Le Mans in Road Atlanta konzentrieren. Lauda hofft auf eine Weiterverpflichtung bei Aston Martin. Preining ist als "Young Professional" an Porsche gebunden. Und Binder wird einmal die European le Mans Series mit Panis-Barthjez sowie wie geplant die IMSA-Rennen in Watkins Glen und Road Atlanta bestreiten.