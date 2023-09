Klaus Bachler erneut zwei Mal am Podest - Führung in Teamwertung ausgebaut

Der Porsche-Pilot fuhr am Wochenende gemeinsam mit seinem britischen Teamkollegen Alex Malykhin im Rahmen der GT World Challenge Europe am Hockenheimring zwei Mal als Dritter auf das Podest. Damit behält Pure Rxcing die Führung in der Team-Meisterschaft des Bronze Cup.

BILD: SN/PORSCHE MOTORSPORT Klaus Bachler fuhr erneut auf das Podium.

Bereits am kommenden Wochenende ist Bachler wieder im Einsatz: Für Falken Motorsport bestreitet der Motorsportler auf der Nordschleife mit einem Porsche 911 GT3 R den sechsten Lauf zur Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Sein Partner am Samstag beim über sechs Stunden führenden "ADAC ACAS Cup" ist der Engländer David Pittard, heuer Sieger der 24-Stunden am Nürburgring.