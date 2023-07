Klaus Bachler feierte Sieg in Suzuka

Der Motorsportler war damit heuer bereits auf drei Kontinenten siegreich.

Der Motorsportler Klaus Bachler hat am Samstag bei der GT World Challenge Asia in Suzuka den nächsten Sieg gefeiert. Der 31-jährige Wahlsalzburger gewann mit seinem thailändischen Partner Vutthikorn Inthraphuvasak überlegen den neunten Lauf der Rennserie, womit der Porsche-Pilot heuer bereits auf drei Kontinenten triumphierte. Erstmals jubelte Bachler in der GT World Challenge Europe in Monza, außerdem gewann er bei den 12-Stunden von Sebring im Rahmen der amerikanischen IMSA-Meisterschaft.

"Das erste Mal überhaupt in Japan und dann gleich ein Sieg. Ich bin wirklich überglücklich", freute sich Bachler, der mit seinem Partner von Startplatz elf ins Rennen gegangen war. "Ich habe auf dem siebten Rang übernommen, konnte mich dann kontinuierlich nach vorne arbeiten, die Führung übernehmen, und diese dann nach Hause fahren."