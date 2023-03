Klaus Bachler gewinnt 12 Stunden von Sebring

Der Wahlsalzburger setzte sich mit seinen Porsche-Teamkollegen durch. Der nächste Lauf in der nordamerikanischen IMSA-Serie geht in vier Wochen in Long Beach in Szene.

Klaus Bachler hat mit seinen Teamkollegen Patrick Pilet (FRA) und Laurens Vanthoor (BEL) den zweiten Saisonlauf in der Sportwagen-Meisterschaft IMSA gewonnen. Beim 12-Stunden-Klassiker in Sebring (Florida) setzte er sich von Startplatz sieben aus im Porsche 911 GT3 der Generation 992 in der GTD Pro-Klasse durch, in der Gesamtwertung ist er Dritter.

Bachler: "Der absolute Wahnsinn"

"Was für ein Wochenende, der absolute Wahnsinn. Zuerst mussten wir nach meinem Ausrutscher im Qualifying um den Start bangen, jetzt dürfen wir uns Sieger der 12-Stunden von Sebring nennen", sagte Bachler "Großer Dank an Pfaff Motorsports und meine Teamkollegen. Alle haben einen Mega Job gemacht. Wir haben sehr viel riskiert, haben unsere Strategie durchgezogen, und es damit geschafft, das Rennen zu gewinnen. Heute war sicher ein wenig auch das Glück auf unserer Seite. Denn die letzte Gelb-Phase hat uns entscheidend geholfen. Solche Tage bleiben dir immer in Erinnerung." Der nächste Lauf geht in vier Wochen in Long Beach in Szene. Davor wird Bachler noch einen Lauf zur Nürburgring-Langstreckenserie bestreiten.