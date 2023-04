Klaus Bachler in Long Beach als Dritter erneut am Podest

In der US-amerikanischen IMSA-Serie jubelte der Wahlsalzburger Klaus Bachler am Wochenende in Long Beach über den nächsten Podestplatz. Der Porsche-Pilot wurde mit seinem Teamkollegen Patrick Pilet Dritter in der GTD-Pro-Klasse.

BILD: SN/PFAFF MOTORSPORTS Klaus Bachler auf dem Stadtkurs in Long Beach (USA).

Im dritten Saisonlauf war es bereits der zweite Podestplatz für den gebürtigen Steirer. In der Meisterschaftswertung liegt Bachler mit seinem Team Pfaff Motorsports nur noch fünf Punkte hinter dem zweiten Rang. "Das Rennen auf dem Stadtkurs war ein echtes Highlight. Aber Überholen ist da sehr schwierig. Deshalb habe ich am Ende auch nichts mehr riskiert, und den Podestplatz nach Hause gefahren. Denn diese Punkte sind für die Meisterschaft sehr wichtig", erklärte Bachler. Eng verpasst Podest knapp BMW-Pilot Philipp Eng aus Wals verpasste als Vierter in der Prototypenklasse das Podium nur knapp.