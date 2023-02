Klaus Bachler kämpft in Sprintmeisterschaft um einen Startplatz in Le Mans

Der 31-jährige Porsche-Pilot fährt an den kommenden beiden Wochenenden in der Asian Le Mans Series. Den Siegern der Rennserie winkt ein Startplatz beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans.

Nach dem Saisonstart in der nordamerikanischen IMSA-Serie mit dem 24-Stunden-Rennen von Daytona geht der Wahlsalzburger Klaus Bachler an den kommenden beiden Wochenenden in Asien an den Start. Der Porsche-Pilot kämpft in der komprimierten Meisterschaft mit insgesamt vier Läufen über jeweils vier Stunden (zwei Rennen in Dubai, zwei in Abu Dhabi) gemeinsam mit seinen Teamkollegen Alfred Renauer (Deutschland) und Antares Au (Hongkong) in der GT3-Klasse um den Sieg. Dem Gewinner der Meisterschaft winkt nämlich ein Startplatz beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans.

SN/porsche motorsport Klaus Bachler

Klaus Bachler: "Unser Ziel ist es, jeweils fehlerfrei durchzufahren"

"Der Startplatz für Le Mans ist natürlich ein zusätzlicher Ansporn, keine Frage. Gleichzeitig lockt dieser Anreiz aber auch viele starke Teams in die Emirate. Die Asian Le Mans Series ist grundsätzlich eine tolle Serie. Zum einen durch das einmalige Flair, zum anderen, weil du in zehn Tagen weißt, wer Meister ist. Ich freue mich auf das Antreten mit Herberth Motorsport. Ich war schon in den vergangenen beiden Jahren mit dem deutschen Team dabei. Das heißt, wir kennen uns gut, sind eingespielt und vertraut. Unser Ziel ist es, jeweils fehlerfrei durchzufahren. Denn in nur vier Rennen darfst du dir keinen Ausfall leisten, willst du vorne mit dabei sein", meint Bachler vor Beginn der Meisterschaft.