Klaus Bachler peilt in den USA erneut einen Podestplatz an

Der Motorsportler fährt am Wochenende im Rahmen der nordamerikanischen IMSA-Serie in Laguna Seca und will seine Podiumsserie prolongieren.

Nach einer Woche Urlaub mit der und Entspannung mit der Familie freut sich Klaus Bachler auf den nächsten Saisonlauf in der nordamerikanischen Motorsportserie IMSA am kommenden Wochenenden. Auf den 31-jährigen gebürtigen Steirer wartet in Laguna Seca eine Premiere, denn Bachler fährt am Wochenende zum ersten Mal auf der legendären Rennstrecke in der Nähe von Washington. "Ich habe mir die Strecke am Simulator oftmals angesehen, sie genau studiert. Das Rennen kann kommen", erklärt Bachler, der gemeinsam mit seinen Teamkollegen Patrick Pilet aus Frankreich einen von Pfaff Motorsports eingesetzten Porsche 911 GT3 R steuert.

Bachler startet mit viel Selbstvertrauen

Das Ziel für das Rennen in Laguna Seca ist klar definiert. Nach dem Sieg beim 12-Stunden-Rennen in Sebring und dem dritten Rang Mitte April beim Antreten in Long Beach, will Bachler die Podestplatzserie prolongieren. "Wir wollen in der GTD Pro Klasse wieder auf das Podium. Wir haben nach dem Rennen in Long Beach eine gute Analyse gemacht, haben dabei auch einige Dinge entdeckt, die wir diesmal noch besser machen wollen", ist Bachler zuversichtlich.