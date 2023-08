Klaus Bachler setzt Erfolgslauf mit Podium in Virginia fort

Motorsportler Klaus Bachler ist in der nordamerikanischen IMSA-Serie weiterhin gut in Fahrt. Der 32-jährige Porsche-Pilot fuhr in Virginia gemeinsam mit seinem französischen Teamkollegen Patrick Pilet erneut als Dritter aufs Podest. Zwei Rennen vor dem Ende der Meisterschaft liegt der Wahl-Salzburger in der GTD-Pro-Klasse auf dem starken dritten Gesamtrang.

BILD: SN/PORSCHE MOTORSPORT Klaus Bachler fuhr aufs Podest

Die restlichen beiden Läufe finden in Indianapolis (15. bis 17. September) und dann zum Abschluss über 10 Stunden in Road Atlanta ("Petit Le Mans") am 13. und 14. Oktober statt.