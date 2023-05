Klaus Bachler setzt Podestserie in den USA fort

Der Porsche-Pilot fuhr in der nordamerikanischen Motorsportserie IMSA zum dritten Mal in Folge auf das Podium. In Laguna Seca holte der Wahlsalzburger zudem die Pole Position.

Klaus Bachler hat in der nordamerikanischen Motorsportserie IMSA am Sonntag einen weiteren Podestplatz eingefahren. Der Wahlsalzburger und sein französischer Kollege Patrick Pilet vom Team Pfaff Motorsports erreichten mit ihrem Porsche 911 GT3 in der GTD Pro-Klasse den dritten Platz auf der Kultstrecke in Laguna Seca. Bachler hatte es am Samstag auf dem anspruchsvollen Kurs auf die Pole Position geschafft. In der Gesamtwertung belegen Bachler/Pilet ebenfalls den dritten Rang.

Zwei Strafen verhinderten ein besseres Ergebnis

"Laguna Seca ist eine der schwierigsten Strecken im Kalender. Dazu war ich das erste Mal hier. Und da gleich die Pole zu holen, ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich", sagte Bachler, für den es gleichzeitig die erste Pole in der IMSA-Meisterschaft war. Im Rennen kassierte das Duo zwei Strafen, daher "können wir mit dem Podium doch sehr zufrieden sein", fügte der 31-Jährige hinzu. Für Bachler ging es direkt weiter Richtung Deutschland, wo am kommenden Wochenende der 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring ansteht.

Eng verpasst Spitzenplatz

Neben Bachler war mit dem Walser Phlipp Eng noch ein zweiter Salzburger in Laguna Seca am Start. Der BMW-Pilot erreichte gemeinsam mit seinem brasilianischen Teamkollegen Augusto Farfus in der Prototypenklasse den fünften Rang.