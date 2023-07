Klaus Bachler setzt seine fast schon unheimliche Serie fort

Der Motorsportler prolongierte am Wochenende seine Podestplatzserie. Zeit zum Durchschnaufen hat der Wahlsalzburger kaum.

Motorsportler Klaus Bachler hat am Wochenende seine fast schon unheimlich Podestplatzserie weiter ausgebaut. Der Wahlsalzburger belegte gemeinsam mit seinem französischen Partner Patrick Pilet beim Rennen in Lime Rock im Rahmen der nordamerikanischen IMSA-Serie den dritten Rang. Auf den Sieg fehlten dem Porsche-Piloten am Ende nicht einmal eine Sekunde. Damit fuhr Bachler in den vergangenen vier Wochen in drei verschiedenen Serien (GT World Challenge Europe, IMSA, GT World Challenge Asia) auf drei Kontinenten (Europa, USA, Asien) viermal auf das Podium. Seine Bilanz: Ein Sieg, zwei Mal Zweiter, einmal Dritter. "Ein sehr gutes Rennen von uns. Wir sind vom fünften Platz gestartet und haben schlussendlich unser fünftes Podium heuer in der IMSA eingefahren. Am Ende war es ganz knapp. Aber die Jungs vor uns haben keinen Fehler gemacht, wodurch wir nicht in die Position gekommen sind, einen Angriff zu starten", analysiert Bachler, der kaum Zeit zum Durchschnaufen hat.

Traum von Le Mans lebt

Nach dem Rennen in Lime Rock fliegt Bachler zurück in die Heimat, wo er sich drei Tage Ruhe gönnt. Danach geht es gleich weiter auf den Nürburgring, wo am nächsten Wochenende der nächste Lauf zur GT World Challenge Europe Endurance auf dem Programm steht. Dort liegen Bachler und seine Teamkollegen Joel Sturm (GER) und Aliaksandr Malykhin (GBR) mit ihrem Porsche 911 GT3 R in der Einzelwertung zwei Rennen vor Schluss mit sieben Zählern Rückstand auf die Führenden auf dem dritten Rang und in der Teamwertung mit "Pure Rxcing" als Zweiter vier Punkte hinter der Spitze. Und genau diese Wertung ist die Entscheidende, bekommt doch der Gesamtsieger einen Startplatz für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans im kommenden Jahr.