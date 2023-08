Klaus Bachler verpasst Podest in Road America nur knapp

Der Porsche-Pilot kam beim Rennen im Rahmen der nordamerikanischen IMSA-Serie gemeinsam mit seinem Teamkollegen Patrick Pilet aus Frankreich als Vierter ins Ziel.

Motorsportler Klaus Bachler mischt weiter im Spitzenfeld der nordamerikanischen IMSA-Serie mit. Am Sonntag belegte der Wahlsalzburger beim achten Rennen der IMSA-Saison in Elkhart Lake auf der Strecke Road America gemeinsam mit seinem französischen Teamkollegen Patrick Pilet den vierten Rang in der GTD-Pro-Klasse. Mehr war für den Porsche-Piloten, der für Pfaff Motorsports am Start stand, an diesem Tag nicht drin. "Wir sind vom fünften Platz gestartet, hatten ein fehlerfreies Rennen - und dennoch war der vierte Platz das Maximum. Uns fehlt ganz klar der Speed. Wir brauchen jetzt einfach die Hilfe der Meisterschaft, brauchen eine faire Balance of Performance, damit wir gegenüber der Konkurrenz wieder eine Chance haben und um Siege kämpfen können", erklärte Bachler. Die Einstufung der unterschiedlichen Hersteller, um sie auf ein ähnliches Leistungslevel zu bringen (BOP) sorgt immer wieder für Diskussionen.