Klaus Bachler kämpft 2024 um WM-Titel in der WEC

Der österreichische Motorsportler steht in der kommenden Saison in der Langstreckenweltmeisterschaft (WEC) in der erstmals durchgeführten LMGT3-Klasse am Start.

BILD: SN/PORSCHE MOTORSPORT Klaus Bachler hat große Ziele.

Auf Klaus Bachler, der heuer mit Siegen auf drei Kontinenten in drei Meisterschaften wohl seine bisher erfolgreichste Saison hatte, wartet im kommenden Jahr eine neue Herausforderung. Der österreichische Porsche-Pilot fährt 2024 mit Pure Rxcing und Manthey-Racing in der Langstreckenweltmeisterschaft (WEC). "Ich kann erstmals um eine offizielle FIA-Weltmeisterschaft fahren. Das wird nach meinem Jahr heuer in der IMSA in Amerika die nächste große Herausforderung", freut sich Bachler. Bachler: "Treten an, um Meisterschaft zu gewinnen" In der neu eingeführten LMGT3-Klasse will der 32-Jährige aber nicht nur mitfahren, sondern auch Erfolge feiern. "Wir haben als Team heuer mit dem Sieg in der GT World Challenge Europe schon gezeigt, wozu wir imstande sind. Wir treten überall an, um die Meisterschaft zu gewinnen", erklärt ein selbstbewusster Bachler, der zur Vorbereitung auf die WEC auch die Asian Le Mans Series bestreitet.