KTM bei Testfahrten mit Rückstand - Ducati gibt Tempo vor

Bei den abschließenden Testfahrten vor dem Saisonauftakt in der MotoGP am 25. März in Portimão erzielte Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) die Bestzeit. Die beiden KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller haben noch Rückstand auf die Spitze.

Die Vorbereitung für die neue Saison in der MotoGP endete am Wochenende mit einem zweitägigen Test in Portimão, wo in knapp zwei Wochen auch der Startschuss für die neue Meisterschaft fällt: Am 25. März geht das erste Sprintrennen am Samstag in Szene, einen Tag darauf findet traditionell das Hauptrennen statt. Bei den Tests auf dem Algarve International Circuit in Portugal dominierte wie in der Vorsaison Ducati. Weltmeister Francesco Bagnaia brannte vor seinem Markenkollegen Johann Zarco die schnellste Zeit in den Asphalt. "Ich bin mit allem sehr glücklich, ich bin glücklich mit der Sprint-Simulation und der Zeitenjagd", sagte der 26-jährige Italiener, der der Topfavorit auf den Weltmeistertitel ist. Einziger Nicht-Ducati-Pilot in den Top 8(!) war Vizeweltmeister Fabio Quartararo (Yamaha).

KTM macht Schritt nach vorn

Einen Schritt in die richtige Richtung machte beim letzten Test vor dem Saisonstart eigenen Angaben zufolge KTM. Der österreichische Hersteller feilte in Portimão weiter an der Abstimmung der neuen RC16. Brad Binder und Neuzugang Jack Miller machte vor allem der fehlende Grip am Hinterrad zu schaffen. "Wir sind näher an dem Punkt, an dem wir sein müssen. Die Qualifyingsimulation lief besser, als ich erwartet hatte. Es gibt definitiv noch einen Schritt, den wir vor dem Rennen machen können. Ich denke, wir sind mehr oder weniger bereit, in die Saison zu gehen", sagte Binder, der mit einem Rückstand von rund einer halben Sekunde die neuntbeste Rundenzeit in Portimão fuhr. Teamkollege Miller blickt trotz holpriger Tests ebenfalls positiv in die Zukunft: "Ich versuche einfach, das Motorrad zu verstehen und verschiedene Dinge auszuprobieren, um mich wohlzufühlen. Wir verbessern uns jeden Tag und es braucht etwas Zeit, aber wir kommen vor dem ersten Rennen an einen guten Punkt."

GasGas nicht im Spitzenfeld

Am Ende des Klassements reihten sich bei den Testfahrten in Portimao die Piloten des zweiten Werksteams der Pierer-Gruppe ein. Heimkehrer Pol Espargaró belegte mit einer Sekunde Rückstand auf die Bestzeit unmittelbar hinter Miller den 18. Rang, Moto2-Weltmeister Augusto Fernández wurde 22. von 24 Piloten.