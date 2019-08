KTM bis 2026 in MotoGP, Rückkehr von Husqvarna

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung des Red Bull Rings mit der Motorrad-Straßen-WM bis 2025 hat auch KTM die Zukunft geklärt. Europas größter Motorrad-Hersteller wird sein aktuelles Engagement in der MotoGP-Klasse um weitere fünf Jahre bis 2026 verlängern, steigt aber als Chassis-Hersteller aus der Moto2 aus und bringt Husqvarna in die Moto3 zurück.

Die am Sonntag beim Österreich-Grand Prix in Spielberg verkündete Entscheidung bedeutet, dass sich KTM für zumindest weitere sieben Jahre in der "Königsklasse" engagiert. Ziel der im Offroad-Bereich und in den kleineren Straßenrenn-Klassen sehr erfolgreichen Oberösterreicher ist bekanntlich, auch in der MotoGP Weltmeister zu werden. Der Weg dorthin mit Aufstiegsmöglichkeiten für Fahrer von Juniorenklassen bis zur MotoGP wird grundsätzlich beibehalten, wobei man sich firmenmäßig künftig auf die MotoGP und die Moto3 fokussiert.

In der Moto2-Klasse steigt man hingegen als Chassis-Hersteller aus, bleibt aber in enger Verbindung mit dem Ajo-Team, um die Durchgängigkeit für eigene Fahrer zu wahren. In der Moto3 bringt man die Marke Husqvarna mit einem eigenen Motorrad und Team zurück in die WM. Husqvarna war schon 2014 und 2015 Teil der Moto3-WM gewesen.

"Das ist eine proaktive Entscheidung und wir bekennen uns für weitere fünf Jahre", sagte KTMs CEO Stefan Pierer. "Ab jetzt haben wir sieben Jahre, um in der MotoGP ganz an die Spitze zu kommen. So lange haben wir auch gebraucht, um bei der Dakar zu gewinnen."

Quelle: APA