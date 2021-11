KTM ging in Portugal durch Himmel und Hölle

In der MotoGP lief für die Österreicher alles schief, in den kleineren Klassen alles nach Wunsch.

Die Weltmeisterschaft in der MotoGP mag zwar schon entschieden sein, das hielt die Piloten aber auch beim vorletzten Saisonrennen in Portimão nicht davon ab, noch einmal Vollgas zu geben. In einem über weite Strecken unspektakulären Grand Prix an der Algarve, den Ducati-Pilot Francesco Bagnaia dominierte, überschlugen sich wenige Runden vor Schluss die Ereignisse:

Zunächst stürzte Neo-Weltmeister Fabio Quartararo zum ersten Mal in der laufenden Saison. Wenig später hielten dann alle Personen am Streckengelände den Atem an. Iker Lecuona, ...