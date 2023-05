KTM ist in der Weltspitze angekommen

Auch wenn Weltmeister Francesco Bagnaia das Hauptrennen am Sonntag hauchdünn für sich entscheiden konnte, spricht in der MotoGP derzeit alles über KTM. Der österreichische Hersteller jubelte im Rahmen des Grand Prix von Spanien am vergangenen Wochenende über einen Sieg und insgesamt vier Podestplätze. Das gab es seit dem Einstieg der Mattighofner in die Königsklasse des Motorradsports im Jahr 2017 noch nie.

Brad Binder siegte am Samstag zum zweiten Mal in dieser Saison im Sprint und musste sich am Sonntag knapp mit dem zweiten Platz begnügen. Teamkollege Jack Miller wurde in beiden Rennen Drittter. Zusätzlich brillierte KTM-Testfahrer Dani Pedrosa, der in seiner Heimat dank einer Wildcard am Start stand, mit den Rängen sechs und sieben. "Unser Paket ist gut. Es kommen noch Strecken, die uns besser liegen sollten", meinte Miller, der erst seit dieser Saison für KTM in der MotoGP unterwegs ist. Wie stark KTM in der noch jungen Saison unterwegs ist, beweist ein Blick auf die WM-Wertung. Binder liegt auf dem dritten, Miller direkt dahinter auf dem vierten Rang. In der Teamwertung hat bis jetzt nur das VR46-Team von Valentino Rossi mehr Punkte gesammelt, als der österreichische Hersteller.