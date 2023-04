KTM jubelt im Qualifying von Jerez: Drei Piloten in den ersten beiden Startreihen

KTM hat sich beim MotoGP-Qualifying am Samstagvormittag in Jerez eine sehr gute Ausgangsposition für den Sprint am Nachmittag und das Hauptrennen am Sonntag verschafft. Alle drei Piloten des österreichischen Herstellers starten in Spanien aus den ersten beiden Startreihen. Die Pole Position ging an Aprilia-Pilot Aleix Espargaró.

BILD: SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Jack Miller wurde Zweiter im Qualifying.

Unmittelbar hinter dem 33-jährigen Spanier, der schon am Trainingsfreitag die schnellste Zeit fuhr, klassierte sich mit Jack Miller der erste KTM-Pilot. Die Bedingungen kamen dem Draufgänger aus Australien entgegen. Den unmittelbar vor dem entscheidenden Qualifyingsegment regnete es einige Minuten auf der Strecke. "Ich war etwas unsicher, weil es mal regnete und dann wieder nicht. Ich dachte erst an Regenreifen, 30 Sekunden später sagte ich mir dann aber, wir probieren es mit Slicks", sagte Miller, für den der zweite Startplatz mit KTM ein Highlight ist. "Ich bin sehr glücklich, mit KTM das erste Mal in Reihe eins zu stehen." Dritter im Qualifying wurde Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin. Binder und Pedrosa machen starkes Qualifying für KTM perfekt Miller-Teamkollege Brad Binder verpasste als Vierter nur knapp den Sprung in die erste Startreihe, egalisierte aber sein bestes Qualifyingresultat in der Königsklasse des Motorradsports. KTM-Testfahrer Dani Pedrosa, der dank einer Wildcard in Jerez am Start steht und am Freitag mit der Bestzeit im ersten Training überraschte , machte mit dem sechsten Platz das starke Qualifying des österreichischen Herstellers perfekt. "Die Bedingungen waren verrückt und es war schwierig ein gutes Gefühl zu bekommen", erklärte Pedrosa. Die drei KTM-Piloten zählen damit im Sprint am Samstag und im Hauptrennen am Sonntag (beides 15 Uhr/live ServusTV) zu den Topfavoriten.