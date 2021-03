KTM-Motorsportchef Pit Beirer im Interview: "Die wichtigste Währung für den Sport ist das Feedback der Fans"

KTM hat sich nach dem MotoGP-Einstieg 2017 in Rekordgeschwindigkeit zu einem Spitzenteam entwickelt. Nach drei Siegen in der vergangenen Saison will der österreichische Hersteller 2021 seinem ultimativen Ziel näher kommen: dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" spricht Pit Beirer, Motorsportchef bei KTM, über die Herausforderungen durch die Pandemie, wie lange KTM in der MotoGP bleibt und seine größten Wünsche für die Saison 2021, die am 28. März in Katar beginnt.

SN/gepapictures Das KTM-Werksteam setzt in der Saison 2021 auf die Fahrerpaarung Brad Binder (vorn) und Miguel Oliveira.