KTM-Pilot Binder feiert in Jerez nächsten Sprintsieg - auch Miller auf dem Podest

Der Südafrikaner feierte im vierten Sprint der Saison seinen zweiten Sieg. Auch Teamkollege Jack Miller gelang der Sprung auf das Podest.

Brad Binder sorgte am Samstag für die nächste KTM-Sternstunde in der laufenden MotoGP-Saison. Der 27-jährige Südafrikaner holte sich nach dem vierten Rang im Qualifying den Sieg im Sprint. Für Binder war es nach dem Sprintsieg in Argentinien bereits der zweite volle Erfolg an einem Samstag in der noch jungen Saison. "Es war schwierig mit der roten Flagge zu Beginn, aber danach habe ich bis zum Ende gepusht. Die harte Arbeit zahlt sich jetzt aus", freute sich Binder.

Lange Zeit sah es sogar danach aus, als könnte KTM einen Doppelsieg einfahren. Denn Jack Miller, der vom zweiten Startplatz aus ins Rennen gegangen war, führte den Sprint über weite Strecken an. Am Ende musste sich der 28-jährige Australier nach einem kleinen Fehler kurz vor dem Sprintende mit dem dritten Rang zufrieden geben. Das ändert aber nichts am sensationellen Ergebnis des österreichischen Herstellers. "Es war ein cooles Duell mit Brad. Am Ende hatte ich ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen", meinte Miller.

Mit Dani Pedrosa gelang dem Testfahrer der Mattighofner ebenfalls ein Topresultat. Der 37-jährige Spanier, der dank einer Wildcard am Start steht, wurde Sechster.