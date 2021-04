KTM-Teammanager Mike Leitner: "Ich persönlich schaue da nicht mehr so gern zu"

Teammanager Mike Leitner sieht KTM in der MotoGP auf dem richtigen Weg, übt aber auch Kritik.

Nach kurzer Pause kehrt die MotoGP am Wochenende in Jerez wieder auf die Rennstrecke zurück. Mit viel Selbstvertrauen im Gepäck reist KTM nach dem starken Ergebnis im vergangenen Rennen in Portimão nach Spanien. Das bestätigt auch KTM-Teammanager Mike Leitner im SN-Gespräch: "Man ist in diesem Geschäft eigentlich nie zufrieden, aber ein fünfter Platz ist in dieser Klasse viel wert. Wir wollen das in Jerez wiederholen. Wenn wir auf den Punkt voll da sind, können wir vorn mitspielen."

Das ...