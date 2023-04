KTM-Testfahrer Dani Pedrosa ließ Konkurrenz staunen

Die Entwicklung, die KTM seit dem Einstieg in die MotoGP 2017 genommen hat, kann sich mehr als sehen lassen. Seit dem Premierensieg in der Königsklasse des Motorradsports 2020 hat der österreichische Hersteller in jeder Saison Rennen für sich entscheiden können. Als einen der Hauptgründe für den Erfolg des MotoGP-Projekts nannten KTM-Motorsportchef Pit Beirer und Co. stets das eigene Testteam, da dieses im Hintergrund den Grundstein für die Ergebnisse auf der Strecke legen würde.

Dass die Lobeshymnen auf die Testabteilung keine leeren Worthülsen sind, bewies Dani Pedrosa am Trainingsfreitag im Rahmen des Grand Prix in Jerez an diesem Wochenende. Der KTM-Testfahrer fuhr mit einem neuen Aerodynamik-Paket (siehe Heckflügel im Bild) im ersten Training prompt die Bestzeit. "Ich freue mich auf diesen Grand Prix. Es ist ziemlich lang her, dass ich zuletzt ein Rennen gefahren bin", sagte der 37-jährige Spanier, der bei seinem Heimrennen dank einer Wildcard am Start steht. "Es geht um technische Dinge, wir haben beim Testen ein limitiertes Reifenkontingent", begründete Pedrosa seinen Start.

Die Chancen, dass der 1,58 Meter kleine Spanier auch im Sprint am Samstag und im Hauptrennen am Sonntag (beides 15 Uhr/live ServusTV) ganz vorn mitfahren kann, stehen gut. Denn Pedrosa konnte während seiner aktiven Karriere vier Mal in Jerez gewinnen. Gegenwehr droht dem 54-fachen GP-Sieger aber vor allem aus den eigenen Reihen. Denn auch die beiden KTM-Stammfahrer Brad Binder und Jack Miller machten am Freitag einen starken Eindruck. Die Tagesbestzeit sicherte sich im zweiten Training Aprilia-Pilot Aleix Espargaró..