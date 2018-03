KTM trennt noch eine Sekunde von der Spitze

Das österreichische MotoGP-Team vertraut auch im zweiten Jahr in der Königsklasse der Fahrerpaarung Pol Espargaró und Bradley Smith.

Den einen oder anderen Punkt holen, das war das Ziel von KTM im Debütjahr in der MotoGP. In der Endabrechnung der Saison 2017 standen 84 Zähler auf der Habenseite des Teams aus Mattighofen. Pol Espargaró und Bradley Smith fuhren gemeinsam fünf Plätze in den Top 10 heraus. "Wir können stolz darauf sein, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben, aber wir blicken nach vorn. Wir sind noch rund eine Sekunde von der Spitze weg. Auf uns wartet eine Saison mit sehr viel Arbeit", sagte KTM-Motorsportchef Pit Beirer am Montag bei der Präsentation seines MotoGP-Teams im Salzburger Hangar-7.

Am kommenden Wochenende geht die Motorrad-WM in Katar mit dem ersten von 19 Läufen los (Start 20 Uhr MEZ). KTM vertraut weiter der Fahrerpaarung Pol Espargaró aus Spanien und Bradley Smith aus England. Im Vorjahr brachte Espargaró die konstanteren Leistungen, Smith erholte sich nach einem Zwischentief gegen Saisonende. Dass KTM trotz schwacher Ergebnisse an ihm festhielt, beflügelte den Engländer. Die von manchen Seiten geforderte Ablöse durch Testfahrer Mika Kallio aus Finnland fand nicht statt. Kallio macht auch 2018 den Testpiloten, bekommt aber statt vier im Vorjahr heuer fünf Renneinsätze mittels Wildcard. Kallio: "Das volle Programm gefällt mir und wenn ich den Helm für ein Rennen aufsetze, dann will ich gewinnen, ob es realistisch ist oder nicht."

Vom Gewinnen als Saisonziel sprach Teammanager Mike Leitner nicht, wohl aber von der Suche nach der ominösen einen Sekunde Rückstand in den Rundenzeiten, die bei den Wintertests da war: "Es ist eine Detailarbeit. Motor, Chassis, Radaufhängung, überall kann man etwas finden. Dazu kommen die aerodynamischen Hilfsmittel, die ich im Motorradsport so gar nicht schätze. Ich bin kein Freund der Winglets (Anm.: Flügel) in der Verkleidung."

Beim Auftakt hofft KTM im Kampf um Plätze unter den ersten zehn mitmischen zu können. Mike Leitner: "Wo wir wirklich stehen, das wird erst zum Auftakt der Europa-Rennen klar sein." Pol Espargaró, der noch an den Folgen eines Sturzes im Wintertraining leidet, aber für Katar einsatzfähig ist, meinte: "Bei KTM weißt du nie, was passiert. Wir haben 2017 mit dem vorletzten Startplatz begonnen und hatten bald den ersten Top-10-Platz. Kein Team hat sich in der Geschichte der MotoGP so schnell nach vor gearbeitet."

In Österreich gastiert die MotoGP heuer am 12. August in Spielberg. Für die Saison 2019 bereitet KTM zwei zusätzliche Rennmaschinen für ein Satellitenteam vor.