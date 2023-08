KTM will mehr Startplätze in der MotoGP: "Fordern Respekt und kämpfen mit offenem Visier"

Die Mattighofner pochen darauf, ein fünftes Motorrad in der MotoGP einsetzen zu dürfen, um Wunderkind Pedro Acosta zu halten. Doch die Fronten mit Rechteinhaber Dorna sind verhärtet.

KTM wird beim Heimrennen in der MotoGP am Wochenende auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg mit insgesamt vier Maschinen am Start stehen. Brad Binder und Jack Miller sollen im Optimalfall mit einem Sieg oder Podestplätzen für Jubelstimmung sorgen. Comebacker Pol Espargaró ...