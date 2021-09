Kubica ersetzt Räikkönen - Keine Strafe für Verstappen

Nach einem positiven Test des Finnen Kimi Räikkönen auf Covid-19 wird Ersatzfahrer Robert Kubica am (heutigen) Samstag das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix der Niederlande in Zandvoort betreiten. Das teilte das Team Alfa Romeo am Samstag mit. Max Verstappen kam nach einer Anhörung bei den Rennkommissaren um eine Strafe herum, der Red-Bull-Pilot hatte sich am Samstag für ein vermeintlich verbotenes Überholmanöver im Training verantworten müssen.

Gegen den 23-Jährigen war laut einer Mitteilung ermittelt worden, weil er angeblich im zweiten Training trotz Roter Flagge den Aston Martin des Kanadiers Lance Stroll passiert hatte. Die Rennrichter bewerteten dies nach einer Vernehmung Verstappens am Samstag aber nicht als strafbar. Zu einen unerwarteten Einsatz nach dem Räikkönen-Ausfall kommt der Pole Kubica, er bestritt sein bisher letztes Formel-1-Rennen im Dezember 2019 in Abu Dhabi für Williams. Mit dem aktuellen Auto von Alfa Romeo, dem C41, ist Kubica vertraut. In der laufenden Saison ist er schon dreimal im ersten Training eines Rennwochenendes, im Rahmen der Grands Prix von Spanien, der Steiermark und von Ungarn, anstelle von Räikkönen zum Zug gekommen. Räikkönen zeigt keine Symptome, er befindet sich im Hotel in Isolation. Im Rennstall geht es nun darum zu eruieren, mit welchen Mitarbeitern der Finne, der sich im März in Bahrain hat impfen lassen, in den vergangenen Tagen Kontakt gehabt hat. Ex-Weltmeister Räikkönen hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass er seine Karriere nach dieser Saison beenden werde. Er liegt nach zwölf WM-Rennen auf dem 17. Platz der Fahrerwertung. In den Trainings am Freitag wurde er 13. und 16.