Lando Norris zerstört Siegerpokal von Max Verstappen

Ein Missgeschick der etwas anderen Art passierte am Sonntag nach dem Formel-1-Rennen in Ungarn McLaren-Pilot Lando Norris. Der 23-jährige Brite setzte bei der traditionellen Champagnerdusche in Rahmen der Siegerehrung seine Flasche mit einem satten Stoß auf den Boden. Dabei fiel die Siegestrophäe aus Porzellan von Max Verstappen zu auf den Boden und zerbrach.