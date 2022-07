Latifi fährt nach Regen Bestzeit im dritten Training

Starker Regen hat ein normales letztes Training vor dem Formel-1-Rennen in Ungarn unmöglich gemacht. Überraschend fuhr der Kanadier Nicholas Latifi am Samstag in 1:41,480 Minuten auf der auftrocknenden Piste in Mogyorod die schnellste Zeit und landete in seinem Williams 0,661 Sekunden vor dem WM-Zweiten Charles Leclerc im Ferrari. Auf Platz drei kam Latifis Teamkollege Alexander Albon und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf Rang vier.

SN/APA/AFP/FERENC ISZA Nicholas Latifi in seinem Williams

Auch in der Qualifikation am Samstagnachmittag (16.00 Uhr/live ORF 1, Sky) wird Regen erwartet. Beim Rennen am Sonntag soll es wieder etwas wärmer und vor allem trocken werden.

