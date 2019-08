Laut Marko bleibt Verstappen "zu 99 Prozent" bei Red Bull

Laut Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko fährt Max Verstappen "zu 99 Prozent" auch im kommenden Jahr für das österreichisch-britische Team. Dies betonte der 76-jährige Steirer in einem Sky-Interview am Rande des Freien Trainings für den Ungarn-Grand-Prix am Freitag in Mogyorod. Auch dem ORF bestätigte Marko, dass der 21-jährige Niederländer über eine Ausstiegsklausel im Vertrag verfüge.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Diskussionen um Verstappen-Wechsel zu Mercedes