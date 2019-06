Wie fast 18 Grands Prix am Stück. Auch die 87. Auflage der 24 Stunden von Le Mans an diesem Wochenende ist eine Herausforderung an Mensch und Technik.

Triumphe und Tragödien. Die gerade im Rennsport häufig strapazierte Kombination, die Faszination für ein Millionenpublikum ausmacht, trifft auf den ältesten europäischen Klassiker am meisten zu: Die 24 Stunden von Le Mans, die heute und morgen zum 87. Mal in der ...