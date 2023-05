Le Mans: Das legendärste Autorennen der Welt wird 100 Jahre alt

Triumphe und Tragödien. Le Mans und der leere Benzintank. Das 24-Stunden-Rennen feiert seinen 100. Geburtstag

Auch wenn es in der Formel 1 Klassiker wie Monte Carlo, Silverstone oder Spa gibt - das berühmteste Autorennen ist andernorts zu Hause. Nämlich in Le Mans, einer Stadt im Nordwesten Frankreichs, von der Zahl der Einwohner her mit rund 150.000 in der Größenordnung Salzburgs. Hier wurden die "24 Stunden von Le Mans" aus der Taufe gehoben und hier wird der 100. Geburtstag gefeiert. Wenn am 26. Mai um 16 Uhr der Start erfolgt, werden wohl an die 200.000 Zuschauer die ...