Le Mans: Red Bull zögert mit Bestätigung

Das neue Reglement für die Langstrecken-WM und die 24 Stunden von Le Mans ab 2021 war eine "schwere Geburt", die von der Zusage von Aston Martin abhing - mit Red Bull als Partner wie in der Formel 1.

Im World Endurance Championship (WEC) mit dem Höhepunkt Le Mans soll es auch ab 2021 eine Topklasse, allerdings mit neuem Reglement, geben. Während bisher nur Toyota als einziger Hersteller seine Teilnahme bekundete, konnte nach zähen Verhandlungen über die technischen Regeln nun doch mit Aston Martin ein zweiter Autobauer "geködert" werden - der neue, gemeinsam mit Red Bull Advanced Technologies entwickelte Supersportwagen Valkyrie soll für die Langstrecken-WM eine Topversion bekommen. Gerade noch rechtzeitig zur Weltratssitzung des Automobilverbandes (FIA) und vor den 24 Stunden von Le Mans konnten der Automobile Club de l'Ouest (ACO) und die FIA die Rettung der WM und deren Topkategorie vor dem Start der 24 Stunden in Le Mans verkünden.

Ohne Beteiligung von Red Bull wäre der Einstieg von Aston Martin wohl nicht möglich gewesen. Doch in welcher Form das Salzburger Unternehmen bzw. seine auf Formel-1-Technik spezialisierte Tochter Red Bull Technologies (Milton Keynes) involviert ist, wollte Motorsportchef Helmut Marko nicht verraten "Das kommt noch zu früh." Angenommen wird, dass Red Bull sowohl technologisch als auch marketingmäßig dabei ist. Immerhin bestätigte Aston Martins CEO Andy Palmer, dass Red Bull im Boot sein werde. Zwischen den beiden Unternehmen besteht seit drei Jahren auch eine Partnerschaft in der Formel 1.

Basis für ein Hypercar muss ein straßentauglicher Sportwagen sein, von dem mindestens 20 Stück in zwei Jahren produziert werden. Die Eckdaten: 1100 Kilogramm, 750 PS, freie Aerodynamik, Hybrid möglich aber nicht zwingend vorgeschrieben. Zwischen einem bisherigen Prototypen und einem Hypercar wird es eine Leistungsangleichung (Balance of Performance) geben.

Aston Martins Rückkehr in die Topkategorie der Langstrecken-WM fällt auf einen historischen Zeitpunkt: Vor 60 Jahren feierten die Briten mit dem DBR1 in den Händen von Roy Salvadori und Caroll Shelby den Gesamtsieg in Le Mans. Ob Astons Le-Mans-Valkyrie Hybridantrieb haben werde, sei noch offen, sagte Palmer, der von einem 6,5-Liter-V12-Motor ausgeht.