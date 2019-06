Le Mans Samstagnacht: Toyota ungefährdet, GT-Klasse dramatisch

Im 87. 24-Stunden-Rennen gab es bis zum späten Samstagabend keine Dramen. Favorit Toyota konnte an der Spitze nicht bedrängt werden. In der GTE-Pro allerdings geht es heftig zu Sache und um Zehntelsekunden.

Die beiden Werk-Toyota Hybrid ziehen nach einem Drittel der Distanz an der Spitze ihre Runden, wobei der Trainingschnellste TS050h #7 mit Kobayashi/Conway/Lopez meist die Nase vorn hatte, aber auch das in der WM führende Schwesterauto von Buemi/Nakajima/Alonso kurzzeitig führte. Nach einem Unfall des #3 Rebellion von Thomas Laurent, bei dem die Schnauze zerknittert wurde und ein Boxenstopp von drei Minuten nötig wurde, sind die beiden russischen SMP-LMP1 die ersten Verfolger mit zwei Runden Rückstand.

Viel härter geht es bei den kleineren Prototypen (LMP2) zu, bei denen sich ein Duell zwischen der Signatech-Alpine von Ex-Le-Mans-Sieger Nicolas Lapierre und dem G-Drive-Aurus mit Formel-E-Weltmeister Jean-Éric Vergne abzeichnet. Der Ligier von Panis-Barthez mit dem Tiroler Rookie René Binder hält sich als Elfter der Klasse im Mittelfeld, zwei Runden hinter dem Führenden.

Ganz eng verläuft die GTE-Pro-Klasse, in der der anfangs führende Wahl-Salzburger Nicki Thiim (Aston Martin) nach und nach zurückfiel. Corvette, Porsche und Ferrari matchen sich um die Spitze, während BMW (u. a. der M8 #81 mit Philipp Eng) deutlich abfiel. Dabei hatte Sportchef Jens Marquardt noch vor dem Rennen den Rückzug seiner Marke aus der WM nach Le Mans nicht mit Leistungsproblemen, sondern mit Konzernstrategie erklärt. Nach acht Stunden lag der Porsche #91 mit dem Ybbsitzer Richard Lietz auf Klassenplatz acht, aber in Schlagdistanz zur Spitze. Einziger Ausfall bisher war die Corvette #64 (Fässler) nach einem Unfall.

In der GTE-Am war Mathias Lauda fast von Beginn an chancenlos, weil zuerst Pedro Lamy den Aston #98 mit technischen Problemen an die Box brachte und später Paul Dalla Lana bei einem Ausrutscher einige Zeit verlor. Thomas Preining im Gulf-Porsche #86 hielt sich gut im Mittelfeld.

Stand 23 Uhr:

1. Toyota #8 (Nakajima) 129 Runden

2. Toyota #7 (Lopez) 8,8 Sek. zurück

3. SMP #17 (Sarrazin) 128 Rd.

7. G-Drive #26 (Vergne) 123 Rd. (1. LMP2)

16. Panis-Barthez #23 (Binder) 122 Rd. (10. LMP2)

27. Porsche #92 (Estre) 115 Rd. (1. GTE-Pro)

34. Porsche #91 (Lietz) 114 Rd. (8. GTE-Pro)

40. BMW #81 (Eng) 114 Rd. (14. GTE-Pro)

53. Porsche #86 (Preining) 110 Rd. (11. GTE-Am)

58. Aston Martin #98 (Lauda) 88 Rd. (15. GTE-Am)

Zieleinlauf ist Sonntag um 15 Uhr.