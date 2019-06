Le Mans Sonntag früh: Lietz greift nach WM-Titel

Während bei den Prototypen die beiden Hybrid-Toyota in einer eigenen Liga an der Spitze fahren, geht es bei den GT-Autos weiter um jede Sekunde. Der Niederösterreicher Richard Lietz hat nach einem Problem seiner Porsche-Kollegen Estre & Co. die Chance auf den Sieg und den WM-Titel. Der Tiroler Rookie René Binder hält sich ausgezeichnet.

Keine technischen Probleme und daher konstant schnelle Runden, so führen die beiden Werk-Toyota (mit einem leicht nervösen Berater Alex Wurz in der Box) das Feld in den 87. 24 Stunden von Le Mans auch am Sonntagmorgen an. Der Alonso-Toyota #8 hatte rund zweeinhalb Minuten Rückstand auf den Kobayashi-TS050h #7, doch Rang zwei würde füpr den WM-Titel der Fahrer reichen.

Von den Verfolgern (private LMP1) schied einer der beiden russischen SMP-BR1 (#17) durch einen Unfall von Egor Orutschew aus, der schon am späten Samstagabend durch einen Unfall eingebremste Rebellion #3 von Thomas Laurent büßte durch eine Dreiminutenstrafe wegen eines Reifenvergehens viel Zeit ein. Der Petrow-SMP BR1 #11 hat als Dritter vier Runden Rückstand auf die Toyota.

Hervorragend kam der Tiroler Debütant René Binder im Ligier von Panis-Barthez durch die Nacht und liegt nun auf Gesamtrang 13 (8. LMP2).

In der GTE-Pro müsste der Ybbsitzer Richard Lietz im Porsche #91 gewinnen, seine Porsche-Teamkollegen Kevin Estre und Michael Christensen (Vorjahressieger in Le Mans, #92) dürften maximal Zehnte werden, damit sich der WM-Titel für den Niederösterreicher noch ausginge. Lietz führte Sonntag in den frühen Morgenstunden vorübergehend und ist nun Vierter, weniger als eine Minute hinter der führenden Corvette #63 von Jan Magnussen. Der 911er des Wahl-Vorarlbergers Kevin Estre und des Wahl-Wieners Michael Christensen fiel durch einen Auspuffschaden über 20 Minuten zurück und ist Klassen-Zwölfter. Leider keine Rolle spielt BMW mit den beiden M8, der Walser Philipp Eng liegt derzeit nur an 13. Stelle der GTE-Pro.

In der GTE-Am schied Mathias Lauda mit seinen Teamkollegen Pedro Lamy und POaul dalla Lana nach mehreren Problemen im Aston #98 aus, ebenso wie der Pro-Vantage #95 mit dem Wahl-Salzburger Nicki Thiim. Thomas Preinings Gulf-Porsche #86 fiel durch einen Unfall von Teamkollegen Michael Wainwright am Sonntagmorgen zurück.

Stand nach 18 Stunden (Sonntag 9 Uhr):

1. Toyota #7 (Conway) 285 Rd.

2. Toyota #8 (Nakajima) 1:41 Min. zurück

3. SMP BR1 #11 (Vandoorne) 280 Rd.

13. Ligier #23 (Binder) 268 Rd. (8. LMP2)

26. Porsche #91 (Lietz) 253 Rd. (4. GTE-Pro)

36. BMW #81 (Eng) 248 Rd. (13. GTE-Pro)

45. Porsche #86 (Preining) 244 Rd. (10. GTE-Am)

out: Aston #98 (Lauda)