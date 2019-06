Le Mans: Toyota wiederholt Vorjahressieg

Das einzige Werkteam mit Hybridantrieb war in der 87. Auflage des 24-Stunden-Marathons ungefährdet. Fernando Alonso kann seinen dritten WM-Titel, den ersten auf der Langstrecke, feiern und wird die Serie verlassen. Für seine Teamkollegen Sébastien Buemi ist es der zweite, für Kazuki Nakajima der erste Titel. Und für alle der zweite Le-Mans-Triumph in Folge.

Ein Reifenschaden verhinderte genau eine Stunden vor Schluss den Triumph der zweiten Toyota-Crew mit Kamui Kobayashi, Mike Conway und José Maria López - nach falscher Sensoranzeige wurde der rechte Vorderreifen statt des defekten Hinterreifens gewechselt, was einen zusätzlichen Stopp erforderlich machte - so verlor das Trio den Sieg trotz der meisten Führungsrunden an die Teamkollegen.

Ein gutes Le-Mans-Debüt gelang René Binder in der LMP2 mit dem Ligier von Panis-Barthez (13. bzw. Klassen-Achter), obwohl der Zillertaler die längste Zeit ohne Traktionskontrolle auskommen musste.

Richard Lietz fehlten am Ende nur rund 50 Sekunden zum GTE-Pro-Klassensieg, der auch den WM-Titel der GT-Fahrer bedeutet hätte - Platz zwei. Die in der WM führenden Porsche-Kollegen Kevin Estre/Michael Christensen retteten mit Platz zehn ihren Vorsprung in der WM. Keine Rolle spielten Philipp Eng im chancenlosen BMW (Elektronikdefekt zwei Stunden vor Schluss) und Mathias Lauda (Aston Martin) nach einem frühen Ausfall am Samstag. Thomas Preining brachte den Gulf-Porsche auf Platz zehn der GTE-Am ins Ziel.