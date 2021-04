Lechner-Festspiele zum Abschied in Bahrain

Zwei Piloten von Lechner Racing sorgten beim "Walter Lechner Memorial Race" im Wüstenstaat für sportliche Glanzmomente.

"Ich bin froh, dass alles so gut funktioniert hat", sagte Robert Lechner, der gemeinsam mit Bruder Walter junior als Geschäftsführer von Lechner Racing fungiert, nach dem Finalwochenende der Porsche Sprint Challenge Middle East in Bahrain. Der letzte Saisonlauf der Porsche-Rennserie stand dabei ganz im Zeichen ihres Vaters Walter Lechner. In Erinnerung an ihn erhielten die Gewinner je einen Replica-Helm in authentischer Walter-Lechner-Lackierung. Die im Dezember verstorbene österreichische Motorsport-Legende rief die Serie einst selbst ins Leben, 24 Piloten nahmen am "Walter ...